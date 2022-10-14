Pera bebek SMA ile savaşıyor

İZMİR'DE dünyaya gelen Pera Başkes'e doğduktan 9 gün sonra Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konuldu. Pera, topuktan alınan kan ile erken tanı konan ilk bebek oldu. Pera'nın kısa sürede gen tedavisi alması sağlanırsa tedavideki başarı oranının da yüksek olacağını belirten anne Deniz Başkes (28), "Pera her geçen gün kas hücrelerini kaybediyor. Hiç vaktimiz yok. Valilik izinli kampanyamıza destek bekliyoruz" dedi.

"HİÇ ZAMANIMIZ YOK"

PERA'NIN 3 aylık olmasına rağmen yoğun bir fizik tedavi aldığını anlatan anne Başkes, "Dünyanın en pahalı ilacına kızımızı kavuşturmak istiyoruz. Destek bekliyoruz. Kampanyaya başlarken, '600 bin kişi 50 lira verirse kampanyamız bitiyor' demiştik. Aslında çok insanın az parasına ihtiyacımız var. Kampanyamız Valilik izinlidir" dedi.