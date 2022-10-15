İmar Daire Başkanı’nı Kent A.Ş. yöneticisi yaptılar

KARŞIYAKA Belediye Başkanı Cemil Tugay, sürekli ettiği zararla gündemde olan belediyenin restoran ve kafelerinin işletmecisi Kent A.Ş. şirketinde ilginç bir atamaya imza attı. Geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na getirilen Yağmur Han Şenel, uzmanlık alanıyla ilgisi bulunmayan Kent A.Ş'de yönetim kurulu üyesi yapıldı.

GÜVEN EKEN'E YAKIN

Şehir plancısı olan Şenel, böylece yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren Kent A.Ş'den de bir maaş alacak. Şenel, İzmir Büyükşehir'de Başkan Tunç Soyer'in ardından adeta ikinci adam konumunda olan danışmanı Güven Eken'e yakınlığıyla biliniyor. Şehir Plancıları Odası'na da yakınlığıyla bilinen Şenel, Eken'in de desteğiyle geçtiğimiz aylarda Büyükşehir İmar ve Şehircilik Daire Başkanı yapılmıştı. Kent A.Ş'nin geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulunda şirketin yönetim kurulunda Şenel'in yanı sıra daha önce de bu görevde bulunan Başkan Cemil Tugay, Önder Koç, Hakan Barçın ve Aylin Öz yeniden yer aldı. Tugay şirket yönetim kurulu başkanlığına getirilirken Önder Koç ise Başkanvekili oldu. Şenel'den önce Kent A.Ş. yönetiminde Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu de yer alıyordu. Ancak Özuslu'nun yönetim kurulu üyeliği geçtiğimiz aylarda bu görevi sona ermişti.

ERHAN GÜLENÇ