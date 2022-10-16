Cani koca 80 gündür firarda

İzmir Bornova'da geçtiğimiz Temmuz ayında boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurulan ve 6 gün yaşam savaşı verdikten sonra yaşamını kaybeden ve evlilik yıldönümü günü toprağa verilen Ezgi Özarslan'ın kocası 80 gündür yakalanamadı. Anne Ziynet Zerkin'in kızını toprağa verirken feryadı yürekleri dağlayıp kulaklardan çıkmazken, cani Deniz Özarslan'ın bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini ve en ağır cezayı almasını istedi.

EMNİYETTE ÖZEL EKİP KURULDU

Eşi Ezgi Özarslan'ı öldürüp kayıplara karışan Deniz Arslan'ın yakalanması için, İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce özel ekip kuruldu. Her yerde aranan katil kocanın kısa süre içinde bulunacağı kaydedilirken, sığınmacılar arasına karışıp yurt dışına da kaçmış olabileceği ihtimali de mercek altına alındığı öğrenildi.

Yeni Asır'a konuşan anne Zerkin, "Boşanmak üzere olduğu eşini öldürüyor, koruma kararı dahil herşey var. 80 gündür sokaklarda bu cani, İzmir polisinin bir an önce yakalayıp bu katilin en ağır ceza almasını sağlamasını istiyorum. O yakalandığı gün benim için en mutlu gün" dedi.

İLAN DAĞITTI

'EZGİ Özarslan'ın katili kocası Deniz Özarslan nerede?' yazılı ilanlar hazırlayıp, şehrin işlek noktalarına dahi astıran anne Zinet Zerkin, 80 gündür gözüne uyku girmediğini, o caninin bir an önce bulunarak demir parmaklıkların arkasında görmek istediğini ve en ağır cezayı olmasını istedi.

FATİH ŞENDİL