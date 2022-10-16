CHP, HDP ve İyi Partililer korkudan yan yana gelmedi

İZMİR Kent Konseyi, Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası'nca İzmir Mimarlık Merkezi'nde düzenlenen ve CHP, HDP ile İyi Partilileri aynı sahnede buluşturacak etkinliğin programı değişti. Yeni Asır'ın konuyla ilgili haberi üzerine CHP, HDP ve İyi Partililer korkudan yan yana gelemedi. "Kentsel Dönüşümü Anlamak, Kentsel Dönüşümü Yaşamak" konulu panelde CHP İl Başkan Yardımcısı Gökmen Duman, HDP Ekoloji Komisyonu Eş Sözcüsü Menekşe Kızıldere ile İyi Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şule Gök Tüdeş, Yeni Asır'da çıkan haberin ardından aynı sahneye çıkmadı.

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