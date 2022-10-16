İzmir’de sular ne zaman gelecek? 16 Ekim İzmir su kesintisi

Bugün İzmir'de su kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 16 Ekim Pazar İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR SU KESİNTİSİ 16 EKİM PAZAR

GAZİEMİR ATIFBEY

16.10.2022 saat 11:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞ AULUCAK İSTİKLAL

16.10.2022 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN HASANLAR

16.10.2022 saat 11:30 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ SEYREKLİ

16.10.2022 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI TÜRKMENKÖY, AYRANCILAR, İNÖNÜ, FEVZİ ÇAKMAK

16.10.2022 saat 10:40 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.