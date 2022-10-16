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Haberler İzmir Tire'de tehlikeli kestane hasadı! 30 metrelik ağaçlara komanda gibi tırmandılar!

Tire'de tehlikeli kestane hasadı! 30 metrelik ağaçlara komanda gibi tırmandılar!

İzmir'e bağlı Tire ilçesinin dağlık kesimlerinde kestane hasadına başlandı. Tireli üreticiler, sabahın erken saatlerinde kestane bahçelerine giderek yüksekliği 25- 30 metre arasında değişen ağaçlara komando misali tırmanıp tüm gün kestane silkeliyorlar. Aylar boyunca süren kuraklık ve ağaçlarda oluşan dal kanseri sebebiyle bu sene rekoltenin düşük olduğu belirtildi.

İHA

16.10.2022, 11:10

İzmir Tire'nin dağlık kesimlerinde yetişen kestanede hasat dönemi başladı. Üreticiler, tıpkı komando gibi ağaçlara tırmanarak kestane silkimi yapıyor.

Tire’de tehlikeli kestane hasadı! 30 metrelik ağaçlara komanda gibi tırmandılar!

Havaların serinlemesi ile birlikte Tireli üreticileri tatlı bir telaş sardı.

Sabahın erken saatlerinde kestane bahçelerine ulaşan üreticiler, yüksekliği 25-30 metreyi bulan ağaçlara tırmanarak ellerindeki sırıklarla kestane silkimi yapıyor.

Tire’de tehlikeli kestane hasadı! 30 metrelik ağaçlara komanda gibi tırmandılar!

Önemli bir ihracat ürünü olan kestanenin hasadı için komandolar gibi ağaçlara tırmanan özel eğitimli işçiler, gün boyu kestane silkiyor

Tire’de tehlikeli kestane hasadı! 30 metrelik ağaçlara komanda gibi tırmandılar!

Silkilen kestaneler yaklaşık 2 ay gömüye alınıyor, dış kabuğunun çürümesi bekleniyor.

Ardından makinelerle kabuğu ayrılan kestaneler, pazarlarda tüketici ile buluşuyor.

Tire’de tehlikeli kestane hasadı! 30 metrelik ağaçlara komanda gibi tırmandılar!

Aylardır yağmura hasret olan Ege Bölgesinde hüküm süren kuraklık nedeniyle rekoltenin bu yıl düşük olduğu belirtildi.

Tire’de tehlikeli kestane hasadı! 30 metrelik ağaçlara komanda gibi tırmandılar!

Üreticiler, kestane ağaçlarında oluşan dal kanserinin de kestane verimini her yıl düşürdüğünü söyleyerek dal kanseri hastalığına çare bulunmadığı takdirde bölgede kestane kalmayacağını belirtti.

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