İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

ERASMUS+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya kapsamında EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde "Gençler için AB Fırsatları-EURODESK Bilgilendirme Etkinliği" düzenlendi. #ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

DİĞER