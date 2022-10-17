Yol kavgasında başına kaldırım taşıyla vurdular

İZMİR'İN Bornova ilçesinde, 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada başına kaldırım taşı ile vurulan K.Y. (40), ağır yaralandı. Olay, önceki gece 00.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cipiyle seyir halinde olan K.Y. ile bir grubun bulunduğu otomobildekiler arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, tarafların araçlardan inmesi üzerine arbedeye dönüştü. Gruptan bir kişi, yol kenarında bulduğu kaldırım taşını, arbede esnasında yerde kalan K.Y.'nin başına vurdu. Şüpheliler olay yerinde kaçarken, K.Y. ise başına aldığı darbe ile kanlar içerisinde kaldı. Ağır yaralanan K.Y. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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