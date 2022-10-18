Dikkat havada trafik polisi var!

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ana arter yollarda otobanlarda ve trafik sıkışıklığı yaşanan tüm güzargahlarda İzmirlileri havadan takip ediyor. Polis yok diyerek, kural ihlali yapıp, güvenlik şeridine geçmeyin, telefonla konuşmayın, kırmızı ışık ihlali yapmayın, kemerinizi takın... Çünkü dron memur havadan sizi izliyor. Havadan yapılan çekimlerle plakadan adresinize bildirim trafik cezası geliyor. Yetkililer, 75 gün içinde 2 bin 33 araca cezai işlem uygulandığını belirtti.

GÜNÜN HER SAATİ

GÜNÜN her saatinde gerçekleştirilen dron ile trafik denetimi kapsamında, emniyet kemeri kullanımı, kırmızı ışık, güvenlik şeridi ihlali, hız ve şerit ihlalleri, hatalı dönüşler tespit edildiği açıklandı. Kural ihlalinde bulunan sürücülere cezai işlem bildirim kapsamında adreslere plaka üzerinden tebliğ ediliyor. Sürücülerin kural ihlali yaparak öncelikle kendi hayatlarını tehlikeye soktuklarını belirten yetkililer Ağustos, Eylül ve 15 ekim tarihleri arasında 75 gün içinde 2 bin 33 araça dronla cezai işlem uygulandığını açıkladılar.

FATİH ŞENDİL