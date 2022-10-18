İzmir’de dev akaryakıt vurgunu! Tam 1 milyon litre ele geçirildi

İMHA EDİLMEK ÜZERE TAŞINIYOR

Polis ekipleri tarafından 2 depoya yapılan operasyonda yakalanan 1 milyon litre karışımlı akaryakıt, bulunduğu depolardan imha edilmek üzere taşınıyor.



Öte yandan, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.