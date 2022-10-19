Arkas’ın Torbalı planları bakanlığa takıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantılarında tartışmalara neden olan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas'a ait Torbalı'da yer alan bağ, şarap evi ve restoranın bulunduğu yerle ilgili yapılan plan değişikliğiyle ilgili inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen Mülkiye Başmüfettişi Özcan Bademci'nin hazırladığı raporu bakanlığa sunduğu öğrenildi.

Lucien Arkas

KONAKLAMA İMKANI VERİLDİ

İzmir Büyükşehir'in 13 Ağustos 2021 tarihli meclis kararında; İzmirli tanınmış işadamı Lucien Arkas'ın sahibi olduğu LA Organik Bağcılık Şarapçılık Hayvancılık İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketine ait Torbalı Yazıbaşı mahallesindeki 825 ve 827 parselin imar plan değişikliğini onaylanarak askıya çıkartılmıştı. La Mahzen İsimli bir restoranın da bulunduğu 237 dönümlük arazi için yapılan plan değişikliğinde "tarım alanı" olarak görünen yerler "otel alanı" olarak değiştirilmiş, tesis içine konaklama imkanı getirilmişti.

AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı meclis toplantısında düzenlemeye şerh koyarken karar oy çokluğuyla kabul edildi.

HANGİ KONULAR İNCELENDİ?

İzmir Valiliği'nin İçişleri Bakanlığı'ndan talep ettiği mülkiye müfettişinin söz konusu alanda yapılan özel imar plan değişikliğiyle ilgili belge, bilgi, meclis kararı ve tüm planlamaya ilişkin evrakları isteyerek bir çalışma yaptığı ve raporunu tamamladığı öğrenildi. Planlama alanında yapılan değişiklikle ilgili tartışmalar sürerken; 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planı plan notuna aykırı olarak arazi kullanım türünde değişiklik yapıldığı, 1/25.000 ölçekli İzmir büyükşehir bütünü çevre düzeni planı plan notuna aykırı işlem yapıldığı, imar planı değişikliğine esas jeolojikjeoteknik etüt raporu hazırlanmadığı, şarap üretim merkezindeki imar hakkının fiili durumda ne kadarlık bölümünün kullanıldığı ne kadarlık imar hakkının kaldığı belgelenmediğinden, öneri plandaki otel alanının emsalinin artışa konu olup olmadığı belirsizliği ve son olarak plan değişikliği kapsamında alınan tarım il müdürlüğü görüşünün eksik olduğu gibi konular incelendi.

Öte yandan, mevzii imar planından farklı olarak otel kullanımı içeren plan değişikliği için alınan tarım görüşünün eksikliğine vurgu yapılırken söz konusu otele ilişkin tarla vasfındaki 827 parselde gerekli toprak incelemesi yapılmamasına dikkat çekildi.