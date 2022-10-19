Soyer’e soruşturma açtırdı diye meslekten men edildi

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le ilgili yaptığı suç duyurularıyla dikkat çeken ve İçişleri Bakanlığı'nca Soyer hakkında soruşturma izni verilmesinde önemli rol oynayan avukat Tarcan Ülük'le ilgili şok bir gelişme yaşandı. Ülük, Soyer ve ekibinin kendisine bedel ödetmek için harekete geçtiğini söyledi.

ESKİ DOSYALARI AÇTILAR

İzmir Barosu'ndan önceki gün çok sayıda tebligat almaya başladığını dile getiren Ülük, "Bunlardan birinde 10 Ocak 2011 tarihli bir eylemimin iddiası nedeni ile 2009 yılından 214 TL para cezam olması sebebiyle 3 ay meslekten men edildiğim yazıyordu. İkinci gelen tebligat daha da enteresan: İzmir Barosu re'sen (herhangi bir talep olmadan) FETÖ iltisaklı bir şikayetçinin şikayetinden vaz geçtiği, uzlaştığı bir konuyla ilgili hakkımda disiplin soruşturması açmış, benden savunma vermemi tebliğ ediyordu. Sonraki tebligatları söylemiyorum bile. Belli ki bunların devamı gelecek. Gelsin. Allah'a şükür veremeyeceğimiz hesabımız yok Tunç Soyer! Ama senin veremeyeceğim hesabın çok" dedi.

"SOYER'İN YALAKALARI"

CHP İzmir İl Teşkilatı, Belediye Başkanları ve Belediye Meclis üyelerinin geçtiğimiz günlerde soruşturmalarla ilgili destek vermek için Soyer'in yanına gittiklerini ifade eden Ülük, "Tunç Soyer hakkındaki soruşturmaların tamamı tarafımdan yapılan şikayetler üzerine yapılmıştır. Soyer ve Soyer'e yalakalıkta sıraya girmiş CHP'li güruh tarafından 'İktidarın tetikçisi karanlık güç' olarak yaftalanmış bulunuyoruz. Dün CHP'de görevde olan bir dostum beni uyardı. Tunç Soyer, benimle ilgili Avukatlık mesleğinden ihraç edilmem için özel çaba sarf edilmesini talep etmiş ve bu konuda çalışma başlatmış. Ardından da bu tebligatlar gelmeye başladı. Böyle bir kumpas iddiası ile ilgili de zamanında uyarılmıştım. 2008-2010 arası tamamı FETÖ kurgu ve kumpası 118 şikayet ile karşılaştım ve hepsini de Allah'ın izni ile bertaraf ettim" diye konuştu.