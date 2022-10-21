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Haberler İzmir İzmir'de bakım yaptığı otobüsün altında kalan işçi öldü

İzmir'de bakım yaptığı otobüsün altında kalan işçi öldü

Son dakika... İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünün atölyesinde çalışan işçi, bakım yaptığı otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

AA

21.10.2022, 17:25

İzmir’de bakım yaptığı otobüsün altında kalan işçi öldü

Son dakika alınan bilgiye göre ESHOT Genel Müdürlüğünün Konak ilçesindeki Mersinli Atölyesi'nde çalışan işçilerden Barış İrcal (48), bakım yaptığı sırada otobüsün altında kaldı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Barış İrcal'ı Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Barış İrcal, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İrcal'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 26 yıldır ESHOT'ta çalışan İrcal için başsağlığı mesajı yayımladı.

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