Hatalı tabelanın faturasını sürücüler ödedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bulvarı'nda kaderine terk ettiği yön levhasının faturasını, trafik polisleri sürücülere ödetti. Sola dönülmez tabelası farklı bir yönü gösterdiği için bunu fark etmeyen sürücüler, Cumhuriyet Bulvarı'ndan gelip Atatürk Caddesi'ne çıkmak için 1479 sokağı kullandıklarında, köşede bekleyen polislerin kestiği trafik cezalarıyla neye uğradığını şaşırdı. Sürücüler, "Trafik polisleri burada sürücülere tuzak mı kuruyor" diye dert yandı.



TUZAK MI KURUYORLAR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce sürücü ve yayaları uyarmak için konulan uyarı levhaları, yıpranıp tahrip edildi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bu tabelaların kontrolünü yapmazken, zarar gören yön tabelalarından biri de 1479 sokaktaki 'Sola dönülmez' levhası oldu. Sivil araçta bekleyen trafik polisinin 1479 sokak çıkışında beklediğini, 200 metre ileride resmi trafik ekiplerince araçların durdurulduğunu ifade eden sürücüler, "Trafik polislerine 'Sola dönülmez' tabelasının farklı yönü gösterdiğini, bu nedenle fark edilmediğini söyledik ancak bize 'Tabelayı düzeltmek benim işim değil' şeklinde cevap veriyor. Trafik polisleri vatandaşa tuzak kurar mı? Caddede birden fazla tek yön var ancak bu sokakta özellikle bekleyerek ceza yazdılar. Amaç ceza kesmekse, 1. Kordon'da iki sıra park eden araçlardan başlayabilirler" dedi.



■ METİN BURMALI / ÖZEL HABER

DİĞER