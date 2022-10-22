Sözde çevreci Büyükşehir’e milyonluk ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, "Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı" kapsamında 17 Ekim'den bu yana İzmir ve Manisa'da izleme ve denetim çalışmaları gerçekleştiriyor. Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün, Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki inceleme ve denetimler sırasında çarpıcı açıklamalar yaptı.



313 İŞLETME MEN EDİLDİ

Akgün, bu yıl yapılan denetimlerde, 3 bin 743 tesise yaklaşık 420 milyon liralık para ceza uygulandığını, 313 işletmenin de faaliyetten men edildiğini söyledi. Akgün, 4'ü İzmir ve Manisa'daki organize sanayi bölgelerine, 1'i de İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 atık su arıtma tesisine mevzuata aykırı işletildiği gerekçesiyle 2 milyon liraya yakın ceza kesileceğini bildirdi. Akgün, "Bu hafta bu bölgede yaptığımız çalışma; Manisa ve İzmir illerinde atık su kaynaklarının, çevre mevzuatındaki standart değerlere uygun olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının kontrol edilmesi amacıyla yapılıyor. Yapmış olduğumuz denetimlerde 4 organize sanayi bölgesi ve bir belediye atık su arıtma tesisinin mevzuata aykırı olarak işletildiğini tespit ettik" dedi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) bağlı kentteki en büyük arıtma tesisi olan Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'ne ilişkin soru üzerine Akgün, bu yılın mart ve temmuz aylarında yapılan denetimlerde tesise 650 bin lira para cezası uyguladıklarını belirtti.



ATIK SU DEŞARJ EDİLMİŞ

Sürekli İzleme Merkezi'nden gelen bildirim üzerine dün tesisi yeniden denetlediklerini aktaran Akgün, "Denetim sırasında arıtma tesisinden Körfez'e deşarj edilen atık sulardan numune aldık ve bir kez daha deşarj şartlarının maalesef sağlanmadığını ve tesisten mevzuatta verilen standartların üzerinde kirliliğe sahip atık su deşarj edildiğini tespit ettik. Bu tespite istinaden de 394 bin lira para cezası uygulayacağız" dedi. Akgün, tesiste arıtma çamurunun da Temmuz 2022'ye kadar gerekli lisanslar alınmadan yapıldığını, çamuru tahlil ettirdiklerini ve bununla ilgili de idari işlem yapacaklarını açıkladı. Böylece İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne toplamda 1 milyon 44 bin lira ceza kesileceği kesinleşti.

AK PARTİ'NİN BASIN AÇIKLAMASI ENGELLENMİŞTİ

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkanvekili Özgür Hızal, geçtiğimiz günlerde Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin görevini yerine getiremediğini açıklamak için bölgede bir basın açıklaması yapmak istemişti. Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlileri arıtma tesisine gelen yoldaki bir geçiş kapısı önünde nöbet tutmuş ve burada AK Partililer ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşanmıştı. AK Partili Sürekli ve Hızal, "Çalıştıramadıkları tesisin deşifre olmasından korkuyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

ERHAN GÜLENÇ