İzmir Barosu’nda kirli provokasyon

İZMİR Barosu'nda Türk Bayrağı'nın toplanarak gizlenmesinin ardından bir skandal da dünkü genel kurulda yaşandı. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı iftirası Baro Genel Kurulu'na taşındı.

KÜRSÜDE SLOGAN ATTI

KÜLTÜRPARK Celal Atik Spor Salonu'ndaki genel kurulda iki dönemdir baro yönetimini elinde bulunduran Çağdaş Avukatlar Grubu adaylarını desteklemek için kürsüye çıkan Özgürlük için Hukukçular Grubu'ndan Aryen Turan, "Uluslararası sözleşmelerde yasak olduğu belirtilmesine rağmen Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendiriliyor ancak yetkilerce bu bilgilerin soruşturulmasına dair yalanlamak dışında bir açıklama yapılmamıştır" iftirasını dile getirdi.

Terör örgütü ağzıyla konuşan ve Türkiye Cumhuriyeti devletini suçlayan Turan'ın, Kürtçe "kadın, yaşam, özgürlük" anlamına gelen ve terör örgütü yandaşlarınca da sık sık kullanılan "Jin jiyan azadi" sloganını atması tansiyonu iyice yükseltti. Turan'ın kürsüden inmesinin ardından salon karıştı. Arbede çıktı. Bu sırada Çağdaş Avukatlar Grubu üyesi bazı avukatların "Jin jiyan azadi" sloganları atmayı sürdürdüğü görüldü. Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu üyeleri ise Turan'a ve slogan atanlara tepki gösterdi. Bazı avukatların bu esnada "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı. Arbede üzerine genel kurula ara verildi.

'KINAMA KARARI ALINSIN'

CUMHURİYETÇİ Avukatlar Grubu'ndan çıkan başkan adaylarından biri olan İlke Erol, Aryen Turan'a kınama kararı alınması için divana dilekçe verdi. İzmir Barosu üyesi 12 bini aşkın avukat, sandık başına giderek seçim yapacak. İki dönemdir yönetimi elinde bulunduran Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Sefa Yılmaz olacak. Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'ndan ise İlke Erol ve Ali Barış Ercan başkan adayı olarak çıktı. Seçimde ilk kez boy gösterecek Avukat Hakları Grubu'nun adayı Hüseyin Karakoç, Mücadeleci Avukat Grubu'nun adayı ise Tacettin Çolak olacak.

BİR HAFTA İÇİNDE 2 BÜYÜK SKANDAL

GENEL kurul öncesi İzmir Barosu'nda patlak veren ve Yeni Asır'ın manşetinden gündeme getirdiği Türk Bayrağı skandalı büyük yankı uyandırmıştı. HDP'nin desteğiyle yapılan ve terör suçlarından tutuklu veya hükümlü bulunanların yakınlarının İzmir Barosu önünde yaptığı eylemde Türk Bayrağı'nın sarılarak kapatıldığını gösteren fotoğraf büyük tepki toplamıştı. Yeni Asır tarafından Perşembe akşam üzeri hala sarılı bir şekilde olduğu fotoğraflanan Türk Bayrağı, Yeni Asır'ın manşetinin ardından Baro yönetimince açılmıştı.

ERHAN GÜLENÇ