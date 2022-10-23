İzmir’de su kesintisi 23 Ekim Pazar

Bugün İzmir'de su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular kesilecek mi? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 23 Ekim Pazar İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
BERGAMA ULU CAMİİ
23.10.2022 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK, FAİK PAŞA, GÜNEŞ
23.10.2022 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK, EGE
23.10.2022 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ EMİRLİ
23.10.2022 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER
23.10.2022 saat 09:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
URLA ŞİRİNKENT
23.10.2022 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.