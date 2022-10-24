Marul sezonu açıldı!

İzmir'de son yıllarda sıkça görülen deniz marulları, Bostanlı, Mavişehir ile İnciraltı sahillerinde yeniden görüldü, deniz suyu yeşile büründü. Deniz marulları ile müsilaj arasında çok fark olmadığını belirten Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Doğan Yaşar, plankton patlamalarının farklı renk ve şekillerde olabileceklerini anlatarak, "Bu sorunun çözülmesi isteniyorsa, önce bilime inanılması lazım. Ancak Büyükşehir Belediyesi'nin tutumunun bu yönde olduğunu söyleyemeyiz. Bunun sebebi; kirliliktir. Arap ve Bornova Deresi gibi; İzmir Körfezi'ne fabrikalardan atık taşıyan dereler temizlenmedikçe, bu deniz marulları böyle devam edecektir. Bu şuna benzer, tarlaya fazla gübre verirseniz, o tarlayı yakarsınız. Buradaki olay bu. Körfezimiz balıkçılık açısından oldukça zengin, suyun içerisindeki popülasyon oldukça yoğun. Bu nedenle sudaki oksijen miktarı, mevcut su altı ekosisteminin ihtiyacını karşılamadığında, deniz marulu gibi, müsilaj gibi plankton patlamaları görülüyor" diye konuştu.

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