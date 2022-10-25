Atık: Sıfır Başarı: Yüz

İzmir'in Bergama İlçesi Ayaskent İrfan Kırdar Ortaokulu Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı 'sıfır atık' kampanyasına katıldı. 2017 yılında okulda müdür olarak göreve başlayan Murat Mutlu, öğretmen arkadaşlarının da yardımıyla öğrencilere geri ve ileri dönüşüm ile sıfır atık temalı eğitimler vermeye başladı.

ESNAF DA DAHİL OLDU

Dönüşüme kazandırılabilecek her atığı değerlendirmek için okula getiren öğrencilerin ilk projesi, lastik, teneke ve konserve kutusu atıklarından bir geri dönüşüm bahçesi yapmak oldu. Geri dönüşüm heyecanına aileleri ve esnafı da dahil etmeyi başaran öğrenciler, iş yerlerinde toplanan atıkları da kabul etmeye başladı. Esnafın da geri dönüştürülebilir atık getiren müşterilerine tatlı ikram ettiği mahalleden toplanan atıklar, okuldaki atölyeye ya da geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor.

Çalışmalar sonucunda öğretmenler ve öğrenciler okulda, sebze meyve atıklarından biyogaz, atık yağlardan ise sabun elde etti. Sabunlar, düzenlenen kermeste satılarak okul bütçesine gelir oldu. Kütüphanenin olmadığı okulda öğrenci ve öğretmenler, toplanan palet, elektronik parçalar, su boruları, eski sıralar, eski televizyon ve meyve kasalarını bir araya getirerek kitaplık, masa ve oturma grupları yaptı. İnşası da tamamlanan kütüphane, veli ve yardımseverlerin desteğiyle bini aşkın kitap toplanarak hizmete açıldı.

AVRUPA'DAN KATILIM

Son olarak "Geleceğe Sıfır Atık Bırak" isimli Erasmus+ Projesi kapsamında İspanya, İtalya ve Litvanya'dan gelen öğrenciler okuldaki geri dönüşüm çalışmalarına katıldı. Öğrencilerle geri dönüşüm serası kuran öğretmenler, demirden inşa edilen seranın duvar kısmını atık pet şişelerle ördü. Bu yıl ilk ürünlerin yetiştirilip hasadının yapılacağı sera ile birlikte geri dönüşüm çalışmalarına devam edecek olan öğretmenler, kırsal bir mahalle okulu olarak yaptıkları çalışmalarla örnek bir okul olmayı hedefliyor.

Okul müdürü Murat Mutlu, geri dönüşüm çalışmalarında okuldaki öğrencilerin tamamının aktif bir şekilde rol aldığını söyledi. Yapılan projelerin öğrenciler için verimli geçtiğini aktaran Mutlu, şöyle konuştu: "Öğrencilerimiz evlerinden atık ürünleri getirdiler okuldaki geri dönüşüm kutularına attılar ama bunu bir yaşam felsefesi olarak kendilerine amaç edinmeye başladılar. Geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda aklımıza ne geldiyse okulumuzda, ilçemizde, ulusal ve uluslararası boyutta gerçekleştirmeye çalıştık. Örnek teşkil etmeye devam edeceğiz."