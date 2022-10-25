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Haberler İzmir Otomobilde yaşayan esnaf kalbine yenildi

Otomobilde yaşayan esnaf kalbine yenildi

25.10.2022

Otomobilde yaşayan esnaf kalbine yenildi

İZMİR'İN Selçuk ilçesinde bir adam, aracının içerisinde ölü bulundu. Selçuk'ta 35 LDM 65 plakalı aracın şoför koltuğunda hareketsiz bir kişiyi görenler, hemen durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yapılan incelemede, Efes Alt Kapı'da esnaflık yaptığı öğrenilen halıcı Selçuk Athan'ın (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Bir süredir aracında yatıp kalktığı öğrenilen Athan'ın cenazesi, ilk incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Selçuk Athan'ın kalp krizinden ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.

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