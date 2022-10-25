  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Rapora para isteyen doktor açığa alındı

Rapora para isteyen doktor açığa alındı

25.10.2022

Rapora para isteyen doktor açığa alındı
İzmir'de Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir hekimin istirahat raporu için para istediği görüntüler sosyal medyaya düştü. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını ve hekimin açığa alındığını bildirdi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan bir hekimin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine adı geçen hekim hakkında İl Sağlık Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, ilgili açığa alınmış ve eş zamanlı adli makamlara da konu hakkında bilgi verilmiştir. Sağlık camiası içerisinde etik olmayan, suç unsuru teşkil edecek her türlü davranışa ve eyleme karşı yaptırımlarımızın ve disiplin sürecinin işletileceği bilinmelidir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur."
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA