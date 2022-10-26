AK Parti İzmir’e genç takviye

AK Parti İzmir Gençlik Kolları koordinesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin katılımlarıyla düzenlenen "Genç Üye Buluşmaları" programında, önemli mesajlar verildi. Partiye katılanlara rozetlerinin takıldığı programda konuşan Hamza Dağ, "AK Parti gençlerin partisi, Recep Tayyip Erdoğan ise gençlerin lideridir. Büyük AK Parti ailesine yeni katılan arkadaşlarımıza bir kez daha hoş geldiniz diyor, sizleri muhabbetle selamlıyorum" dedi. Kerem Ali Sürekli de gençlere büyük önem verdiklerini belirterek, "Gücümüze güç katan gençlerimizle Türkiye'nin Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyoruz" diye konuştu.

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