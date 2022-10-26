  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir AK Parti İzmir’e genç takviye

AK Parti İzmir’e genç takviye

26.10.2022

AK Parti İzmir’e genç takviye
AK Parti İzmir Gençlik Kolları koordinesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin katılımlarıyla düzenlenen "Genç Üye Buluşmaları" programında, önemli mesajlar verildi. Partiye katılanlara rozetlerinin takıldığı programda konuşan Hamza Dağ, "AK Parti gençlerin partisi, Recep Tayyip Erdoğan ise gençlerin lideridir. Büyük AK Parti ailesine yeni katılan arkadaşlarımıza bir kez daha hoş geldiniz diyor, sizleri muhabbetle selamlıyorum" dedi. Kerem Ali Sürekli de gençlere büyük önem verdiklerini belirterek, "Gücümüze güç katan gençlerimizle Türkiye'nin Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyoruz" diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA