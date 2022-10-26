İzmir Büyükşehir’in PKK’lı şefi Karayılan’ın yakın adamı çıktı

İZMİR'DE PKK'nın mali yapılanmasına ilişkin operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Mustafa Demir hakkında dikkat çeken detaylara ulaşıldı. PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatı ile 6-8 Ekim Kobani olaylarını finanse eden şüpheliler arasında yer alan Mustafa Demir, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Gençlik Çalışmalar ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü'nde tekniker şeflik yapıyordu. Demir hakkında 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' ve 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından 27,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

BİLGİLERİ ÖRGÜTE AKTARDI

GİZLİ tanık Ulaş, Mustafa Demir ile ilgili ilginç bilgiler verdi. Ulaş, "2012 sonlarında hırsızlık, yolsuzluk suçlaması ile örgüt tarafından görevden alındı ve sonrasında örgütten ihraç edildi. Örgütsel çalışmalar yürütürken legal ve illegal yollardan Kandil ve Gare'ye giderek maliye sorumlularıyla görüştü. KCK Türkiye Maliye Yapılanmasından ihraç edildikten sonraki süreçte yine Gare'de bizzat Murat Karayılan ile görüşmeler yaptı.

Karayılan tarafından büyük iş adamlarının vergilendirilmesi için görevlendirildiğini biliyorum. Halen KCK Türkiye Maliye yapılanması ve HPG Maliye yapılanmasından bağımsız olarak Karayılan'ın bizzat yönlendirmesi ile Türkiye'de vergilendirme faaliyetlerinde yer almaktadır. Örgüt adına tahsil ettiği paraların bir kısmını zimmetine geçirdiğini ve yakın akrabaları adına mal mülk satın aldığını duydum" ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTLERE SAHTE KİMLİK VE PASAPORT DÜZENLEMİŞ

MUSTAFA Demir'in, PKK mali alan yapılanması içerisinde kurye olarak uzan yıllar faaliyet yürüttüğünü söyleyen gizli tanıklardan Ümit G. ise, "Mustafa Demir, PKK'lı kuryelere araç, sahte kimlik, sahte pasaport ayarlayan şahıslardandır" dedi. MASAK raporunda ise Demir'in 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile irtibatı tespit edilen ve KHK'lar kapsamında ihraç edilen kişilere Hak ve Adalet Platformu aracılığıyla banka üzerinden transfer işlemlerinin olduğu belirlendi.

DİLHAN DUMANOĞLU