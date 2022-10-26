İzmir’de 16 adrese eş zamanlı baskın: Milyonlarca makaron ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, bandrolsüz olarak yasa dışı şekilde tütün mamülü ve makaron satışı yapan suç gruplarına yönelik Nefes-2 Operasyonu başlattı.

Operasyon çerçevesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. 16 adres belirleyen ekipler, sabah saatlerinde adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 150 koli ve 750 tepsi halinde 4 milyon adet doldurulmuş sigara, 4 bin adet elektronik sigara ve 3 milyon 680 bin boş makaron ele geçirildi.

Öte yandan, olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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