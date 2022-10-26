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İzmir'de feci kaza: Yaşlı adam devrilen traktörün altında can verdi!

İzmir'e bağlı Kiraz ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kaza, Mehmet Çolak (75) idaresindeki traktörün kasisten geçtiği sırada kontrolden çıkarak devrilmesiyle gerçekleşti. Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam, olay yerinde can verdi.

İHA

26.10.2022, 09:34

İzmir’de feci kaza: Yaşlı adam devrilen traktörün altında can verdi!
İzmir'in Kiraz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 19.00 sıralarında Kiraz ilçesi Tumbullar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Çolak (75) idaresindeki traktör, kasisten geçtiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde devrilen traktörün altında kalan sürücü Mehmet Çolak'ın yaşamını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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