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Haberler İzmir TSK’ya dil uzatan avukat hakkında suç duyurusu

TSK’ya dil uzatan avukat hakkında suç duyurusu

26.10.2022

TSK’ya dil uzatan avukat hakkında suç duyurusu

İZMİR Barosu'nun olağan genel kurulunda kürsüye çıkarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili asılsız iddialar ortaya atıp Kürtçe slogan atan avukat Aryen Turan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İzmir Barosu üyesi avukat Bülent Karagöz ve beraberindeki avukatlar, adliye önünde bir araya gelip, "Avukatlar Mehmetçiğin yanında" pankartı açtı.

Karagöz, "Türk ordusu Peygamber ocağıdır. Ordumuz şanlıdır, kahramandır, mazlumun yanında, zalimin karşısındadır. Baro kürsüsü, terör örgütlerinin kürsüsü değildir" diye konuştu.

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