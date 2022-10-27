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Haberler İzmir Başkan Özçınar'ın makam odasında böcek bulundu

Başkan Özçınar'ın makam odasında böcek bulundu

27.10.2022

Başkan Özçınar’ın makam odasında böcek bulundu
KİRAZ Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu'nun makam odasında, rutin güvenlik arama ve tarama çalışmaları sırasında dinleme cihazı tespit edildi. Dinleme cihazının tespit edilmesinin ardından konu emniyet birimlerine bildirildi. Kiraz Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün 18.00 saatlerinde Kiraz Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen rutin güvenlik arama ve tarama çalışmaları sırasında Belediye Başkanımızın odasında dinleme cihazı tespit edilmiştir
İvedilikle Emniyet Birimlerine intikal edilmiş olup, olay yeri inceleme ve kriminal ekiplerinin soruşturması devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
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