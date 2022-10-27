Başkan Özçınar’ın makam odasında böcek bulundu

KİRAZ Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu'nun makam odasında, rutin güvenlik arama ve tarama çalışmaları sırasında dinleme cihazı tespit edildi. Dinleme cihazının tespit edilmesinin ardından konu emniyet birimlerine bildirildi. Kiraz Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün 18.00 saatlerinde Kiraz Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen rutin güvenlik arama ve tarama çalışmaları sırasında Belediye Başkanımızın odasında dinleme cihazı tespit edilmiştir

İvedilikle Emniyet Birimlerine intikal edilmiş olup, olay yeri inceleme ve kriminal ekiplerinin soruşturması devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

DİĞER