HDP kontenjanından şef yaptığın boş durmamış!

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, terör soruşturmasında tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Çalışmalar ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü tekniker şefi Mustafa Demir hakkında ortaya çıkan yeni gelişmelerle ilgili sert bir açıklama yaptı.

Kaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Mustafa Demir'in PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın önemli adamlarından biri olmasına değindi. Atilla Kaya, "CHP'li Soyer, HDP mitingine katılıp 'gücünüze güç katacağım' derken HDP kontenjanından Şef yaptığı M.D. de boş durmamış. CHP'li İzmir Büyükşehir'de çalışırken, terör örgütü PKK/KCK'da yöneticilik yaptığı için tutuklanan M.D, PKK'lılara araç, sahte kimlik, sahte pasaport ayarlamış" ifadelerini kullandı.