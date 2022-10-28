29 Ekim coşkusu İstinyePark İzmir’de doyasıya yaşanacak

Cumhuriyetimizin 99'uncu yaşı, İzmir Devlet Opera ve Balesi ile İstinyePark İzmir'de kutlanacak. Bir yıl önce kapılarını ziyaretçilerine açan, ilk günden bu yana gerek yeme-içme, alışveriş ve eğlence durakları gerekse düzenlediği etkinliklerle kentin ve yaşamın nabzını tutan İstinyePark İzmir, kısa sürede İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin gözdesi haline geldi. Birinci yaşını geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği etkinliklerle coşkuyla kutlayan İstinyePark İzmir, cumhuriyetimizin 99. yılına özel görkemli bir program hazırladı.

Bu kapsamda, İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin önderliğinde çok özel bir organizasyon düzenlenecek. 29 Ekim günü saat 15.00'te başlayacak etkinlikte izleyicileri müzik ve dans dolu gösteriler bekliyor. Cumhuriyet Bayramı Özel programında İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının solo ve koro olarak seslendireceği parçalar dinleyenlere büyülü anlar yaşatacak. Cumhuriyet coşkusunun doruğa çıkacağı etkinlikte özel hazırlanmış vals gösterisi de izleyenlere keyifli dolu dakikalar sunacak.