Bayraklı halkı bu kafeyi çok sevdi

BAYRAKLI Belediyesi tarafından vatandaşların kitaplara ulaşımını kolaylaştırmak ve okumayı teşvik etmek amacıyla başlatılan kitap kafe uygulaması vatandaşların beğenisini kazandı. Bu kapsamda Değirmen Kafe'nin içinde oluşturulan ve Temmuz ayında hizmete giren kütüphaneyi son üç ayda binlerce kişi ziyaret etti. Yüzlerce kitap yerleştirilerek okuma alanları oluşturulan ve Temmuz ayında hizmete sunulan Kitap Kafe'ye gelerek istedikleri yayını okuyup, değiştirme imkanı bulan, bunun yanı sıra ücretsiz çay ikramından da faydalanan kitapseverler, uygulamayı çok sevdi. Bu sayede ilçede kitaba ulaşımı kolaylaştıran Bayraklı Belediyesi, diğer sosyal tesislerde de aynı uygulamayı hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

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