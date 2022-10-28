  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Buca BSM Amerika yolcusu

Buca BSM Amerika yolcusu

28.10.2022

Buca BSM Amerika yolcusu
BUCA Belediyesi'nin bilim üssü Buca Bilim ve Sanat Merkezi (BSM) öğrencileri, Amerika'da düzenlenecek dünyanın en büyük proje yarışmasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Öğrenciler Devin İnan ve Rumeysa Çiçek, merkezin uzman eğitimcileriyle beraber hazırladıkları ve TÜBİTAK'ta 25 bin başvuru arasından kimya dalında Türkiye birincisi olan projeleri ile Mayıs ayında Amerika'da gerçekleşecek Regeneron Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda (International Science and Engineering Fair- ISEF) Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Öğrenciler, fuarda dereceye girdikleri takdirde Türkiye'deki üniversitelere sınavsız girme hakkı ile Massachusetts Institute of Technology, Harvard University gibi köklü eğitim kurumlarına kabul ve burs alma şansı elde edebilecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA