Kınık’ta yeni spor yatırımları yolda

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Mustafa Çelik'i belediyede ağırlayarak, ilçeye kazandırılacak yeni spor tesisleri ile ilgili istişarelerde bulundu.

ARTIK BİR SPOR KENTİYİZ

Proje aşamasında olan kapalı yüzme havuzu ve 7 adet halı sahayı, ilçeye kazandırmak için çalışmalarına hız veren Kınık Belediye Başkanı Dr. Doğruer, "Kınık artık bir spor kentidir. İlçemize kazandırdığımız spor tesislerine hemşerilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Gerek Gençlik merkezimizde, gerekse Poyracık Aquapark tesislerimizde çok kısa sürede maksimum doluluğa ulaştık. Kınıklılar yaz-kış spor yapsın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALARA HIZ VERİLDİ

Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürü ile İlçe Müdürlerini Kınık Belediyesi'ne davet ederek ağırladıklarını dile getiren Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Müdürlerimizle hem kapalı yüzme havuzumuz hem de halı sahalarımızın projelerinde gelinen noktaları istişare ederek çalışmalarımıza hız verdik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın değerli katkıları ile ilçemiz çok kısa sürede yeni spor tesislerine kavuşacaktır" şeklinde konuştu. Başkan Dr. Sadık Doğruer ve beraberindeki heyet, proje görüşmelerinin ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılan yatırımları da yerinde inceledi.