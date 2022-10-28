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Haberler İzmir Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar: Birçok ilklere imza attı

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar: Birçok ilklere imza attı

28.10.2022

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar: Birçok ilklere imza attı
Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, "Türk basının öncü gazetesi Yeni Asır, ilkelerinden ödün vermeden, objektif haberciliğini gelecek yüzyıllara taşıma kararlılığıyla birçok ilklere imza attı, atmaya da devam ediyor. Neredeyse üç asra tanıklık eden, Türkiye'nin en eski gazetesi olma unvanını taşıyan Yeni Asır, tarihin derinliklerinden gelen saygın kimliğini, ilkeli gazetecilik anlayışını, değerli çalışanlarının hizmetleri ve biz okurlarının desteği ile örnek bir gazete olarak yoluna devam ediyor. Türk basın tarihine damgasına vuran, ilklere öncülük eden Yeni Asır'ın 128. yaşını kutluyorum" dedi.
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