Pasaport Pizza lider ve sembol marka seçildi

Hem lezzeti hem de aldığı ödüllerle dikkat çeken Pasaport Pizza, Müşteri Memnuniyeti Endeksi'nin 'Lider Markası' seçilirken ayrıca 'Sembol Marka'lar arasındaki yerini de aldı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan İtibar Akademisi sonuçlarına göre 'Sembol Marka' seçilen Pasaport Pizza, önceki yıllarda da 'Türkiye'nin En İtibarlı Pizza Markası' seçilmeyi başarmıştı.

ÖNCÜ VE SEMBOL MARKA

25 yıl önce İzmir'in Pasaport semtinde kurulan ve bir yıl içinde franchise vermeye başlayan Pasaport Pizza, yerel lezzetler ile dünya konseptini birleştirdi. Türk damak tadına uygun pizzalar üreten firma, 25 yıldır kooperatif mantığıyla çalışarak 'kazandır kazan' ilkesiyle büyümesini sürdürdü. Türkiye genelinde 200'den fazla şubesiyle milyonlarca tüketiciye hizmet veren firma, lezzetini ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ LİDERİ

200'ü aşkın şubesiyle tüm Türkiye'de hizmet veren Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir, "İtibar Akademisi tarafından, akademik bakış açısıyla 2011 yılından beri gerçekleştirilen marka algısı ve derecelendirme endekslerinde yer alan veriler değerlendiriliyor. Değerlendirmeye göre ürün ve hizmet kalitesi, yönetim performansı, algılanan marka değeri ve müşteri memnuniyeti ekseninde hem sektörünün hem de ülkemizin öncü ve sembol markalarından biri olarak derecelendirildik. Bu başarıyı ilan etmekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Müşterilerini en çok memnun eden markalar arasında Pasaport Pizza da yerini aldı. Beykoz Üniversitesi'nin akademik desteği ile Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl ilk kez yayımlanan, 26 bölgede ve 72 ilde 15 bin kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen Müşteri Memnuniyeti Endeksi'nde, Pasaport Pizza "Müşteri Memnuniyeti Endeksi'nin Lider Markası" seçildi. Lider Marka seçilen Pasaport Pizza'nın Genel Müdürü Mükremin Özdemir de alınan ödüllerle ilgili olarak tüm pizza severlere, iş ortaklarımıza ve bayilere teşekkür etti.