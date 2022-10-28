Yeni Asır yazdı sorunlar çözüldü

Başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi'nde etkili habercilik yapan Yeni Asır, vatandaşın sesi olmayı kendine görev edinmekten hiç vazgeçmedi. Kurulduğu tarihten bu yana tam 128 yıldır Türkiye'nin en eski ve en büyük gazetesi unvanıyla yayın hayatını sürdüren gazetemiz, bugün kadar yüzlerce sorunun çözümüne ön ayak oldu. Yeni Asır manşetine taşıdığı birçok haberde hem kent sorunlarını hem de vatandaşların dertlerine deva oldu. İşte Yeni Asır'ın 2022 yılında dertlere devam olan haberleri...

TARİHİ AYIP TEMİZLENİYOR

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde bulunan ve Milli Mücadele dönemi kahramanlarından Demirci Mehmet Efe'nin eşi Ayşe Demirci efe adına yaptırdığı cami, Yeni Asır'ın haberinin ardından bakımsızlıktan kurtuluyor. Gazetemiz, caminin içler acısı durumunu ve bölge sakinlerinin camiye sahip çıkılması çağrısını geçtiğimiz 15 Ağustos'ta 'Tarihi cami harabeye döndü" başlığıyla okurlarına duyurmuştu.

CEVAT'IN ACILARI SON BULDU

AYDIN'DA ayak ağrıları dinmeyen 26 yaşındaki Cevat Taşdemir, Yeni Asır'ın gündeme taşıdığı haber sonrasında ameliyat oldu. Ayağını kaybetmemek için kendisini iyileştirecek doktor arayan Taşdemir'in dramını Yeni Asır, "Cevat'ın ayağını kurtarın" başlığıyla okurlarına duyurdu. Ayağındaki acıları azalan Taşdemir, ameliyatına destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

MUSTAFA NEFESE KAVUŞTU

YENİ ASIR'IN sayesinde 4 yaşındaki Mustafa Duru'nun nefes almasında ihtiyacı olan medikal cihazlar için başlatılan kampanya bir haftada tamamlandı. Kampanya kapsamında toplanan 200 bin lira minik Mustafa nefese kavuştu. Sağlığına kavuşan Mustafa'nın ve ailesinin mutluluğunu görenler Yeni Asır'a duyarlı haberleri için bir kez daha teşekkür etti

OSMAN GÜRÜN YOLA GELDİ

GAZETEMİZİN "Yola gel Osman" başlığı ile manşetine taşıdığı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 2 yıldır tamamlanamayan ve vatandaşları çileden çıkaran yol için Muğla Büyükşehir Belediyesi ihaleye çıktı. Bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, yapımı bir türlü tamamlanamayan 4 kilometrelik yol için, "Kavaklıdere'den tüm Türkiye'ye duyurduğumuz mesaj yerine ulaştı" dedi.

İKRA DENİZ İÇİN DEV KAMPANYA

YENİ Asır'ın duyurduğu yardım kampanyası sonucu toplanan 20.5 milyon lira sayesinde SMA hastası İkra Deniz, ABD'den gelen ilk doz ilacını aldı. Minik İkra kilo aşımından dolayı ilacını Dubai de almak zorunda kaldı. İlacın alınabilmesi için başlatılan ve 2 milyon 150 bin liranın toplandığı yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür eden anne Emel Pamuk, "Bizim sevincimize katkı veren herkese minnet borcumuz var" dedi.

SMA'LI DEFNE'DEN GÜZEL HABER

BAYINDIRLI Defne 3 yıldır hayalini kurduğu 'Zolgensma' gen tedavisi ilacına nihayet kavuştu. Dubai Al Jalila Childrens hastanesinde Nisan ayından buyana tedavisi başarıyla devam eden minik kız artık bisiklet sürüp, yatağında doğrulabiliyor. Anne Öznur Işıkdere, "Sürekli Defne'yi gündemde tutarak mutlu sona ulaşmamızda büyük destek veren Yeni Asır'a binlerce kez teşekkür ederim" dedi.

BU MUTLULUK ÖMRE BEDEL

YENİ ASIR'IN ısrarlı haberleri sonrasında toplanan bağışlarla, Aydın'da SMA Tip 1 hastası 3 yaşındaki Alparslan Sarıboğa, ailesiyle birlikte gittiği Dubai'de zolgensma tedavisinde kullanılan ilacın ilk dozunu aldı. Baba Ömer Sarıboğa, hem Yeni Asır'a hem de hayırseverlere yüzlerce kez teşekkür etti.

İKBAL ARTIK ÇOK DAHA MUTLU

AYDIN'IN Söke ilçesinde kulakları olmadan doğan 9 yaşındaki İkbal'e göğüs kafesinden alınan kıkırdakla yapılan kulak kepçeleri yüzüne uyum sağladı. İkbal, kulaklarına ilk kez küpe takarken mutluluğunu dile getirdi.