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İzmir'de jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon

İzmir'in Torbalı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda şüphelinin üst aramasında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 661 adet bronz ve gümüş sikke ele geçirildi.

İHA

29.10.2022, 13:34

İzmir’de jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı İlçesi Ayrancılar Mahallesinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim tarihinde şüpheliyi yakalamak için fiziki takip başlattı. F.K. adlı şüpheliyi durduran ekipler, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 661 adet bronz ve gümüş sikke ele geçirdi.

Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edilirken şüpheli F.K. ekipler tarafından gözaltına alındı.

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