İzmir’de yürüyen merdivende at! Görenleri şaşkına çevirdi

Alınan bilgiye göre, İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) bünyesindeki Kahramanlar ve Ege Mahallesi arasında geçişi sağlayan üst geçitteki yürüyen merdivenleri kullanan genç, bir atı da beraberinde götürdü.

Kimliği belirlenemeyen genç atla beraber üst geçit aracılığıyla Ege Mahallesi'ne geçti.

Atın yürüyen merdivendeki anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kameralarıyla görüntülendi.

Görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.

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