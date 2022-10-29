İzmir’deki depremde bacağını kaybetmişti: Tekrar bisiklet süreceği günlerin hayaliyle yaşıyor

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme, kök hücre bağışında bulunduktan sonra evinin yakınındaki Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemininde bulunan markette yakalanan Soykan, ilk 2 katı çöken binadan ekiplerin 16 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

Enkazda sağ bacağı ve kolu kolona sıkışan, yüzünde ciddi yaralar oluşan Soykan, Ege Üniversitesi Hastanesinde yaklaşık 3 ay tedavi gördü.

Tedavi sırasında bacağı diz altından kesilen, sağ kolunda bulunan kas ve tendonların zarar görmesi nedeniyle kolunu hareket ettiremeyen Soykan, bir yıla yakın süre fizik tedavi sürecinden geçti.

Geçen ağustosta hayırseverlerin destekleriyle alınan protez, Soykan'ın diz altından kesilen ayağına takıldı. Yaşamına eşi ve çocuğuyla devam eden Soykan, evinin işlerini kendisi yapabiliyor, geçirdiği zor günlere karşın hayata gülümseyerek bakıyor.

"YÜZDE 93 ENGELİM VAR"

Gülçin Aykut Soykan, AA muhabirine, zor günlerinde eşi, oğlu ve ailesinin kendisine güç verdiğini söyledi.

Deprem anını hala unutamadığını belirten Soykan, "14 ameliyat geçirdim, bu kolay bir durum değil. İyileşmem, yaraların kapanması, eski yaşantıma geri dönemeyecek olmam... Ne yapalım 'kader' diyoruz. Artık kimin suçu varsa bu olayda onlar inşallah cezalarını çekerler. Sadece kendim için konuşmuyorum. Her kim suçluysa ve suça ortaksa lütfen kanunen ne yapılması gerekiyorsa herkes bunu yapsın." diye konuştu.

Hayata umutla baktığını dile getiren Soykan, depremde yakınlarını kaybeden insanları düşününce kendini şanslı hissettiğini dile getirdi.

Engeline rağmen hayatını devam ettirdiğini anlatan Soykan, "Kolumun birini kullanamıyorum. Omuz altında da büyük bir hasar var. Yüzde 93 engelim de var." dedi.

Deprem korkusunun devam ettiğini vurgulayan Soykan, en ufak bir sarsıntıda aklına bina altında kaldığı saatler geldiğini aktardı.

Depremden önce çok sık bisiklet sürdüğünü ve yüzdüğünü belirten Soykan, "Önceden çok iyi yüzerdim. Bu sene yüzdüm. Şimdi de bisiklet sürmek istiyorum. Oğlum, 'anne yapma' dediği için duruyorum. 'Bisiklet sürebilirim' diye umut ediyorum. Bisikletim var, sadece oturup direksiyonundan tutuyorum. Protezle biraz daha yaşamam lazım. Yavaş yavaş alışacağım. Çünkü ilk protezi kullandığımda da zorlandım." ifadelerini kullandı.

Soykan, bisiklet kullanmaya başlayınca oğluyla sokaklarda dolaşmak istediğini sözlerini ekledi.

İzmir Depremi'nde ölen ikizlerden geriye gülen yüzleri ve bir iyilik hareketi kaldı