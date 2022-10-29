İzmir’deki esrarengiz yangınların sonu gelmiyor! 6 köyün zeytinliği yandı!

HER GECE AYNI KABUS

Kabus dolu gecelerin yaklaşık 1 hafta önce başladığını belirten köylüler, "Söz konusu alanlar asırlık zeytin ağaçları ile dolu. Yangıların çoğu gece ortalıktan el ayak çekildikten sonra başlıyor. 22.00 ile 05.00 saatleri arasında köy kırsalındaki zeytinlikler kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bilinçli şekilde yakılıyor. İtfaiye ve köylüler el ele vererek gece boyunca çıkan yangınlarla boğuşuyoruz. Geçim kaynağımız olan zeytin bahçelerini kim ve kimler niye yakmak istesin? İnanın psikolojimiz bozuldu. Perişan haldeyiz. Yüzlerce zeytin ağacımız zarar gördü" diye konuştular.