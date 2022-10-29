  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'deki esrarengiz yangınların sonu gelmiyor! 6 köyün zeytinliği yandı!

İzmir'deki esrarengiz yangınların sonu gelmiyor! 6 köyün zeytinliği yandı!

İzmir'e bağlı Tire ilçesinde 1 haftadır aralıksız süren yangınlar köylüyü canından bezdirdi. 6 farklı köydeki zeytinliklerin harap olmasından sonra köylü, çareyi nöbet tutmakta buldu. Öte yandan, itfaiye erleri gece gündüz yangınlarla mücadele ederken, jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Titizlike yürütülen çalışmalar sonucunda, bölgede 1 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

29.10.2022, 09:49

İzmir'in Tire ilçesinde 6 köyde zeytin bahçelerinde çıkan esrarengiz yangınlar, köylüleri nöbet tutmaya zorladı. Günlerce yapılan titiz çalışmanın ardından jandarma ekipleri, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

İzmir’deki esrarengiz yangınların sonu gelmiyor! 6 köyün zeytinliği yandı!

İlçeye bağlı Boynuyoğun, Işıklı, Çiniyeri, Dereli, Kürdüllü ve Peşrefli köyleri kırsalında yaklaşık 1 haftadır geceleri zeytin bahçelerinde başlayan esrarengiz yangınlar yöre halkını tedirgin etti.

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kasten çıkarılan yangınlar yüzünden geceleri köylüler zeytin bahçelerinde nöbet tutarken, jandarma ve itfaiye ekipleri ise uykusuz geceler geçiriyor.

İzmir’deki esrarengiz yangınların sonu gelmiyor! 6 köyün zeytinliği yandı!

HER GECE AYNI KABUS
Kabus dolu gecelerin yaklaşık 1 hafta önce başladığını belirten köylüler, "Söz konusu alanlar asırlık zeytin ağaçları ile dolu. Yangıların çoğu gece ortalıktan el ayak çekildikten sonra başlıyor. 22.00 ile 05.00 saatleri arasında köy kırsalındaki zeytinlikler kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bilinçli şekilde yakılıyor. İtfaiye ve köylüler el ele vererek gece boyunca çıkan yangınlarla boğuşuyoruz. Geçim kaynağımız olan zeytin bahçelerini kim ve kimler niye yakmak istesin? İnanın psikolojimiz bozuldu. Perişan haldeyiz. Yüzlerce zeytin ağacımız zarar gördü" diye konuştular.

İzmir’deki esrarengiz yangınların sonu gelmiyor! 6 köyün zeytinliği yandı!

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Tire Jandarması, yangınların görüldüğü toplam 6 köyün kırsalında geniş güvenlik önlemleri aldı. Kilit noktalarda devriye gezen ve nöbet tutan ekiplerin çabası sonuç verdi.

Güvenlik güçleri önceki gece yine arazide çıkan bir yangının ardından bölgede 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere Tire Jandarma Komutanlığına götürüldü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA