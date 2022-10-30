İzmir’de yoğun katılım

İzmir'de kutlamaların ilk adresi İzmir Valiliği oldu. Buradaki törende İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tebrikleri kabul etti. İzmirliler ise bayram coşkusuna ortak olmak için Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Vali Köşger, Korgeneral Yeni ve Başkan Soyer, askeri araçla tören alanından halkı selamladı. Okullardan meslek odalarına ve sivil toplum kuruluşlarına kadar her gruptan katılımın olduğu geçit töreninde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birimleri de yer aldı. Cumhuriyet Meydanı'nda 9 ilçeden 200 zeybeğin katılımıyla yapılan gösterinin ardından akşam da fener alayı yürüyüşü yapıldı. Fuar Kültürpark çim alanda ise gün boyu konserler vardı.







EGELİLER MEYDANLARA KOŞTU

CUMHURİYET coşkusu tüm yurtta olduğu gibi Ege illerinde de sokaklara ve meydanlara taştı. Aydın'da 99 kadın bir araya gelerek zeybek gösterisi sundu. Makyajla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e benzetilen 1 kişinin oynadığı zeybek de izleyenlerden büyük alkış aldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 430 kişi geceyarısı denize girerek Cumhuriyetin 99. Yılını kutladı. Bellerine bağladıkları ışıldaklarla yüzen vatandaşlar denizde görsel şölen oluşturdu. Manisa'da Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Komando birlikleri kutlamalara renk katarken, vatandaşlardan da büyük alkış aldı. İzmir Tire'de gölet alanındaki kutlamalar ilk ve orta dereceli okulların katıldığı geçit töreni ile başladı. Öğrencilerin koreografi ve halkoyunları gösterileri ilgiyle izlendi. Balıkesir Ayvalık'ta ise kutlamaların adresi Hüsnü Uğural Stadyumu oldu. Ayvalık Belediyesi, kenti boydan boya geçen Atatürk Caddesi, Talatpaşa Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı büyük bayram için hazırladı. Buradaki etkinliklerde de büyük coşku vardı.