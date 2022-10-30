Sığacık deprem sonrasında tsunaminin yaralarını sardı ama yaşananlar halen hafızalarda

Bu kapsamda ilgili bakanlıklar tarafından kısa sürede, bölgede hasar gören 209 iş yeri, 74 konut, 70 araç ve 69 tekne için toplam 3 milyon 611 bin 796 lira hasar ödemesi yapıldı.

TANIKLAR O ANLARI UNUTAMIYOR

Tsunaminin en çok etkili olduğu Kaleiçi'nde yaşamını yitiren Fatma Laike Erçetin'in oğlu Akgün Erçetin, AA muhabirine, o gün araba almak için Kemalpaşa ilçesinde olduğunu anlattı.