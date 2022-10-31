Saat 14:51’de hayat durdu! Yaşamını yitirenler gözyaşları ile anıldı

İZMİR depreminde hayatını kaybeden 117 vatandaş, depremin meydana geldiği saat olan 14:51'de gözyaşları ile anıldı. Depremin simgesi olan Bayraklı ilçesindeki yapıya hayatını kaybedenler için karanfiller bırakıldı. Faciadan 65 saat sonra enkazdan çıkartılarak simge haline gelen Elif'in ve aynı depremde hayatını kaybeden Umut'un annesi olan Yüreklere Umut Vakfı (YUVA) Başkanı Seher Perinçek, "Bu 2 yıldaki her saniye, canımızın canının gözyaşları, boğazımıza tıkanan nefes, atmak istemeyen yürek demek.



Anma etkinliğinde yakınlarını kaybeden depremzedeler gözyaşları arasında anıta karanfiller bıraktı.



BU iki yıl bizim için 117 canımız olmadan oturduğumuz 730 akşam yemeği sofrası demek. Boş okul karneleri, yarım kalan kitaplar, gidilmemiş yollar, söylenmemiş sözler demek. Bizim için bu 2 yıl dinmeyen bir özlem demek. Kaybettiğimiz oğlumuzun ardından savaşlarla, afetlerle, yoksullukla kaybedilen umutları yeniden yeşertebilmek için, yaraları iyileştirmenin en iyi yolu başkalarının yaralarına dokunmaktır anlayışıyla kalan ömrümüzü çocukların geleceğine adamış bulunuyoruz. Bu amaçla kurduğumuz vakfımız YUVA ile çocuklarımıza kalem, kitap, giysi, oyuncak verip umut oluyoruz" ifadelerini kullandı" Perinçek'in sözleri törene katılan vatandaşları duygulandırdı.



13 İLÇEDE LOKMA DÖKÜLDÜ

ANMA programına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları da katıldı. Depremin yıldönümü dolayısıyla 13 ilçede toplam 20 noktada lokma dökülürken, 3 camide de mevlit okutuldu. Ayrıca anma programı çerçevesinde 117 bisiklet sürücüsü ve koşucular da sürüş ve koşu yaparak anmaya dahil oldu.







AFAD'DAN KONAK MEYDANI'NDA DEPREM PROGRAMI

İzmir AFAD İl Müdürlüğü, Konak Meydanı'nda program düzenledi. AFAD deprem simülasyon TIR'ı ile katılımcı ekiplerin araç-gereç tanıtımı yapılırken, stantlar da vatandaşların ziyaretine açıldı. Etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile AK Parti ve MHP'nin il başkanları da katıldı.