Yıkılan binaların sorumlularına ceza yağdı

İZMİR depreminde binaların yıkılmasında sorumluluğu bulunanlara yönelik hukuk mücadelesi sürüyor. Yıkılan binalarla ilgili aralarında müteahhit, sürveyan, inşaat mühendisi, mimar, yapı denetim şirketi yetkilileri, bina yöneticileri ve izinsiz tamirat işlemi yapan toplam 37 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan dava açıldı.



11 kişinin hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartmanı B Blok ile ilgili davada müteahhit Şerafettin Ağar ve bina fenni mesulü Orhan Ayber 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.



15 kişinin hayatını kaybettiği Doğanlar Apartmanı B Blok ile ilgili davada ise müteahhit Çetin Doğan 18 yıl, proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı ise 12 yıl hapisle cezalandırıldı.



11 kişinin vefat ettiği Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok ile ilgili davada da Mustafa Yılmaz'a 15 yıl, inşaat mühendisi Ali Özsoy'a 10 yıl, yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Pervis Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a da 7'şer yıl 6 ay hapis cezaları verildi.



36 kişinin öldüğü Rızabey Apartmanı'na ilişkin davada 13 sanık, 30 kişinin yaşamını yitirdiği Emrah Apartmanı ile ilgili davada 2 sanık, 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davada ise tutuksuz 3 sanığın yargılanması da devam ediyor.

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