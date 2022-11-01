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Haberler İzmir İzmir'de renkli görüntüler! Polis ile kadın öğretmenden futbol şov

İzmir'de renkli görüntüler! Polis ile kadın öğretmenden futbol şov

İzmir’de yunus polisi ile kadın öğretmenin futbol topuyla klas paslaşmaları renkli anlara sahne oldu. O anlar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Güvenli okul, güvenli gelecek... Teneffüste çocuklarla beraberdik" sözleriyle payaşıldı.

İHA

01.11.2022, 11:47

İzmir’de renkli görüntüler! Polis ile kadın öğretmenden futbol şov

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Güvenli okul, güvenli gelecek' projesi çerçevesinde okullara güvenlik desteği sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Konak ilçesinde bulunan Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelen Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görevli bir polis memuru, okulda görevli öğretmenle sohbet ettiği sırada top sektiren bir kadını fark etti. Futbol topuyla klas paslaşmalar yapan ve beden eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen Hilal Saygın ile polisin şovu, renkli anlara sahne oldu.

O anlar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Paylaşımda "Güvenli okul, güvenli gelecek... Teneffüste çocuklarla beraberdik" sözlerine yer verildi.

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