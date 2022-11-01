Kemalpaşa moloza teslim

İzmir'de özellikle kiraz bahçeleri ile adından söz ettiren Kemalpaşa'yı inşaat ve moloz atıkları sardı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tarım alanlarına, yol kenarlarına ve mahallelerdeki boş arazileri atılan inşaat ve moloz atıkları bu kadarına da 'Pes' dedirtti.



Vatandaşlar, Kemalpaşa Belediyesi'ni göreve çağırdı. Çöp ve moloz atıklarının toplanması ve kaçak dökümlerin önüne geçilmesi için Kemalpaşa Belediyesi'nin çalışma yapması gerektiğinin altını çizen vatandaşlar, "Sözde tarım kentiyiz ama bu konuda Kemalpaşa Belediyesi'nin bir çalışmasını görmüyoruz. Kemalpaşa'nın girişinden bir başlayın, çıkışına kadar yol kenarları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin attığı moloz ve çöplerle dolu. Belediyeden bu konuda bir çalışma yapmasını istiyoruz" dedi.

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