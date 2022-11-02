Büyükşehir’in yeni skandalı! Hayali sertifikalı pazarlama

CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi yine vatandaşın aklıyla alay eden bir icraata imza attı. Büyükşehir'in, yaptırdığı reklam çalışmasında, "İzmirli" markasıyla piyasaya çıkarılan şarküteri ve et ürünlerinin "Başka Bir Tarım Sertifikalı"olduğu belirtildi.





"BÖYLE BİR SERTİFİKA YOK"

İzmirli yüksek ziraat mühendisi Hatice Zeybek Uslu, bu bilboardlardan birinin fotoğrafını paylaşarak, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sertifikasyon şirketi olarak 'Başka Bir Tarım Sertifikası'nı hangi firma veriyor' diye sormayacağım. Çünkü böyle bir sertifika da, sertifika veren şirket de yok. Bu düpedüz suçtur" dedi. Uslu, "Kooperatif ürünlerinin doğal diye tanıtılması kadar aptalca bir durum da yoktur. Bu tarım alt yapısı bilimden uzak, üst yapısı liyakatsiz olan, kurumsal olmayan şahıs yapılarına aittir. İzmir Büyükşehir Belediyesi öz kaynakları ile Köy Koop İzmir daha ne kadar sübvanse edilecek? Kamu kaynakları kişilere özel kullandırılamaz!" ifadelerini kullandı.



Ürünlerin ambalajlarında ise böyle bir ibare yok.



ELEŞTİRİNCE İHRAÇ EDİLDİ

Hatice Zeybek Uslu, Başkan Tunç Soyer'in, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bir ziraat mühendisi yerine, Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji bölümü mezunu Şevket Meriç'i getirmesini de sert bir dille eleştirmişti. Şevket Meriç, Soyer'in Seferihisar belediye başkanlığı dönemindeki çalışma arkadaşlarındandı. Uslu ise, bu nedenle CHP'den ihraç edilmişti. Bu arada İzmirli'nin internet sitesinde "Başka Bir Tarım" şeklinde bir logo olduğu da görülüyor. Öte yandan, İZDOĞA'nın sözkonusu sertifikasyonu verebilmek için TÜRKAK'a başvuruda bulunduğu ancak sürecin henüz sonuçlanmadığı belirtildi.



Yüksek ziraat mühendisi Hatice Zeybek Uslu



BELEDİYE YETKİLİLERİ DOĞRULADI

Yeni Asır'ın görüştüğü belediye yetkilileri ise, böyle bir sertifakının olmadığını doğruladı. Yetkililer, "Büyükşehir'e bağlı İZDOĞA şirketi Türk Akreditasyon Kurumu'na 'Başka Bir Tarım' sertifikası verebilmek için başvurdu. Onay süreci devam ediyor. Bu onay geldiğinde İZDOĞA şirketi belediye tarafından üretilen ürünlere ve isteyen başka kuruluşlara da bu sertifikayı verecek. Süreç devam ediyor. Herhalde 'sertifika' konusu ilanlarda gözden kaçmış. Zaten İzmirli markasının internet sitesinde de bu yüzden sertifika ifadesi yerine sadece 'Başka Bir Tarım' ifadesi konuldu" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ / ÖZEL HABER