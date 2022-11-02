Çizgi filmli kurtarma

İzmir Tire'de, polis ve itfaiye ekipleri otomobilde mahsur kalan 10 aylık Zeynep bebek için seferber oldu. Anne Müge Şen'in kullandığı otomobilde anahtarın içerde unutulması nedeniyle mahsur kalan Zeynep bebek polis ve itfaiyenin işbirliği ile 30 dakika içinde kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken polis ekipleri minik Zeynep'e korkmaması için cep telefonundan çizgi film izletti.



Bebeğine sarılan anne Müge Şen mutluluk gözyaşlarına boğulurken, ekiplere teşekkür etti.



BİR ANLIK DALGINLIK YÜZÜNDEN

BIR anlık dalgınlığının kurbanı olan anne Müge Şen, vatandaşlarında yardımcı olduğu kurtarma operasyonunu gözyaşları içinde izledi. Sonu mutlu biten olay Adnan Menderes mahallesi, Harman sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bebeğini arka koltuktaki bebek koltuğuna oturtan anne Şen, ardından şoför koltuğuna geçti. Hareket etmeye hazırlanan anne küçük çocuğun ağlamasıyla tekrar arka koltuğu geçmek istedi. Aceleyle otomobilden inen anne kapının kapanmasıyla anahtarın içerde kaldığını fark etti. Kapıyı açmak için zorlayan anne kilit sisteminin devreye girdiğini anlayınca büyük bir panik yaşadı. Çocuğunun içerde mahsur kaldığını belirten anne Şen çaresiz bir şekilde çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.





Kurtarma çalışmaları sürerken polisler minik Zeynep'e camdan çizgi film izletti.

NADİR UYSAL