Dünyada ender rastlanan en hızlı kanat çırpan ’mekik kelebeği’ İzmir’de görüntülendi

Çakmak, "Duvarda ilk gördüğümde şaşırdım ve böcek sandım. Fotoğrafını çektim ve kelebek olduğunu görünce internetten araştırdım. Doğada nadir bulunan bir kelebek olduğunu öğrendim ardından da bir kap içerisinde muhafaza altına aldım. Görünüşü itibarı ile çok ilginç bir hayvan. Ben de alırken tedirgin oldum açıkçası; sokar diye korktum. Renkleri de çok güzel, askeri kamuflaj desenleri var. Doğa Koruma Müdürlüğüne bildirdik, gelip teslim alacaklar" açıklamasında bulundu.