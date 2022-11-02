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Haberler İzmir İzmir'de dev sahte içki operasyonu! Ekipler yılbaşı öncesi çalışmaları hızlandırdı!

İzmir'de dev sahte içki operasyonu! Ekipler yılbaşı öncesi çalışmaları hızlandırdı!

Yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içkiden kaynaklı zehirlenme ve ölümlerin önüne geçilmesi amacıyla İzmir'in birçok ilçesinde merdiven altı diye tabir edilen yerlerde içki üreten kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheli adreslere düzenlenen baskınlarda çok sayıda sahte içki ve sahte etil alkol ele geçirildi.

İHA

02.11.2022, 11:42

İzmir'de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte etil alkol ve içki operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir’de dev sahte içki operasyonu! Ekipler yılbaşı öncesi çalışmaları hızlandırdı!

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Konak ilçe ekipleri tarafından, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte etil alkol ve içkiden kaynaklı zehirlenme ve ölümlerin önüne geçmek amacıyla merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan ve vatandaşlara satışa sunan kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir’de dev sahte içki operasyonu! Ekipler yılbaşı öncesi çalışmaları hızlandırdı!

Karşıyaka, Konak ve Karabağlar ilçelerinde 4 araç, 1 depo ve 1 işyeri adreslerinde yapılan aramalarda; bin 728 şişe fotokopi TAPDK bandrollü sahte içki, 800 litre sahte etil alkol, bin 843 adet taklit etil alkol etiketi, 300 adet boş etil alkol kolisi, 115 adet içki aroması ele geçirildi. 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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