İzmir’de dev sahte içki operasyonu! Ekipler yılbaşı öncesi çalışmaları hızlandırdı!

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Konak ilçe ekipleri tarafından, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte etil alkol ve içkiden kaynaklı zehirlenme ve ölümlerin önüne geçmek amacıyla merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan ve vatandaşlara satışa sunan kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.