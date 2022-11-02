İzmir’de zehir yuvasına şok baskın! Binlerce uyuşturucu ele geçirildi!

Ekipler, zehir evine vakit kaybetmeden baskın yaptı. Operasyon neticesinde; 10 bin 90 adet extacy hap, 768 gram kokain, 650 gram esrar, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 4 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi. Baskında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.