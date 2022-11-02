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Haberler İzmir İzmir'de zehir yuvasına şok baskın! Binlerce uyuşturucu ele geçirildi!

İzmir'de zehir yuvasına şok baskın! Binlerce uyuşturucu ele geçirildi!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Zehir yuvasına yapılan operasyonda binlerce uyuşturucu madde ve birçok ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İHA

02.11.2022, 15:33

İzmir polisi, Bayraklı ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı ikamete yönelik baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Buca ilçesinde de uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 kişi kıskıvrak yakalandı.

İzmir’de zehir yuvasına şok baskın! Binlerce uyuşturucu ele geçirildi!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı'daki bir ikamette uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığını tespit etti.

İzmir’de zehir yuvasına şok baskın! Binlerce uyuşturucu ele geçirildi!

Ekipler, zehir evine vakit kaybetmeden baskın yaptı. Operasyon neticesinde; 10 bin 90 adet extacy hap, 768 gram kokain, 650 gram esrar, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 4 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi. Baskında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir’de zehir yuvasına şok baskın! Binlerce uyuşturucu ele geçirildi!

Öte yandan Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de, S.M. ve İ.Y. isimli kişilerin uyuşturucu ticareti yaptıklarına yönelik bilgi aldı.

İzmir’de zehir yuvasına şok baskın! Binlerce uyuşturucu ele geçirildi!

Şüpheliler yakın takibe alınırken, operasyon için uygun zaman beklendi. Harekete geçen ekipler, şahısları kıskıvrak yakalarken, satışa hazır şekilde ayrı ayrı paketlenmiş 12 parça halinde toplamda 75 gram metamfetamin maddesi, hassas terazi ile 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İzmir’de zehir yuvasına şok baskın! Binlerce uyuşturucu ele geçirildi!

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

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